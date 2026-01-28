Genoa, proseguono gli allenamenti a Roma: Vasquez regolarmente in gruppo

Terzo giorno di ritiro romano del Genoa. La squadra di Daniele De Rossi sta preparando la sfida di venerdì sera contro la Lazio al centro sportivo dell'Acqua Acetosa a causa dell'indisponibilità del "Signorini" di Pegli. In questi giorni infatti è in corso la rizollatura dei due campi del quartier generale rossoblù voluto dal nuovo tecnico e per questo motivo la truppa è stata costretta ad una trasferta anticipata nella Capitale. Ieri nuovo allenamento in vista del match contro i biancocelesti di Maurizio Sarri con Johan Vasquez regolarmente in gruppo.

Vasquez in gruppo

Nessun problema quindi per il capitano che nella sfida contro il Bologna era uscito anzitempo ma per scelta tecnica, aveva sottolineato De Rossi in conferenza. Nel primo tempo il messicano aveva accusato solo un leggero fastidio al ginocchio ma "una cosa gestibile" aveva sottolineato l'allenatore rossoblù sempre nel post-partita.

In due sono rimasti a Genova

Sono invece rimasti a Genova Albert Gronbaek, ormai in uscita in questa sessione di calciomercato, e Bejamin Siegrist. Il portiere svizzero si sta riprendendo dopo una frattura alla mano. Sono invece presenti a Roma tre giovani ormai aggregati in pianta stabile in prima squadra, ovvero il classe 2006 Carbone, e i due classe 2007 Celik e Nuredini.