Il Genoa raggiunge Torino e Cagliari, Lecce fermo a 9: la classifica aggiornata di Serie A
Lorenzo Di Benedetto
Importante successo per il Genoa che ha battuto il Lecce in trasferta al Via del Mare per 1-2. Grazie a questo successo i liguri hanno raggiunto in classifica sia il Torino che il Cagliari, a quota 13 punti, a -1 da Napoli, Bologna e Juventus, con partenopei e bianconeri che si sfideranno tra poco. Resta invece al quattordicesimo posto il Lecce, a 9.
La classifica aggiornata della Serie A
1. Lazio – 28 punti (10 partite giocate)
2. Inter – 25 (10)
3. Roma – 24 (10)
4. Como – 23 (10)
5. Milan – 21 (10)
6. Frosinone – 20 (10)
7. Napoli – 14 (9)
8. Bologna – 14 (10)
9. Juventus – 14 (9)
10. Torino – 13 (10)
11. Genoa – 13 (10)
12. Cagliari – 13 (10)
13. Atalanta – 11 (9)
14. Lecce – 9 (10)
15. Sassuolo – 8 (9)
16. Monza – 7 (10)
17. Fiorentina – 5 (9)
18. Parma – 5 (9)
19. Udinese – 5 (10)
20. Venezia – 3 (10)