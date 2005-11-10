Questo Genoa parte a razzo: 8 gol su 10 realizzati nella prima mezz'ora di gioco

Questo Genoa parte a razzo: 8 gol su 10 realizzati nella prima mezz'ora di giocoTMW
Andrea Piras
Se in genere tre indizi fanno una prova, cinque sono una certezza. Il Genoa di mister Daniele De Rossi parte sempre col piede sull'acceleratore. E la dimostrazione è nel match del Via del Mare c'è stata l'ennesima dimostrazione. La sfida in Salento, che coincide con la terza vittoria consecutiva e la quarta in cinque partite, ha visto i rossoblù passare in vantaggio con Osmajic dopo undici minuti di gioco mentre il raddoppio di Messias è arrivato al 28' sempre della prima frazione di gara.
Otto gol su dieci nella prima mezz'ora
Non è la prima volta che il Grifone gonfia la rete nella prima mezz’ora. In questo arco di tempo, Vasquez e compagni hanno infatti segnato otto delle dieci reti firmate in questo campionato. Contro la Juventus infatti Ehizibue ha timbrato al 12’ e Baldanzi al 28’ mentre nella gara contro il Venezia, l’eurogol di Ellertsson è arrivato al 25’. Osmajic e Messias sono andati a rete contro la Fiorentina rispettivamente all’8’ e al quarto d’ora e, come accaduto nelle altre due gare e a Lecce, sono arrivati i tre punti.
I gol di Osmajic e Vasquez
Contro il Como ancora una volta Osmajic ha sbloccato il punteggio al 19' ma in quell'occasione c'è stata la rimonta lariana che vinse al "Ferraris" per 4-1. Infine il gol del pareggio contro il Frosinone di Vasquez e del momentaneo 1-1 di Parma sono arrivati rispettivamente al 5' e al 25' ma del secondo tempo.