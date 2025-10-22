Genoa, settimana decisiva per Messias: il brasiliano sarà valutato, può rientrare a Torino

Cinque giorni per la risposta definitiva. Lo sguardo di Patrick Vieira è rivolto agli unici due giocatori che sono infermeria. Il Genoa si avvicina alla trasferta del "Grande Torino" quando domenica all'ora di pranzo sfideranno i granata di Marco Baroni. La situazione non è certamente delle più facili, specialmente dopo lo 0-0 ottenuto contro il Parma nell'ultima gara di campionato con i fischi del "Ferraris" arrivati al termine del match. Il Toro è un avversario tosto, capace di superare sabato scorso il Napoli campione d'Italia ma anche di lasciare punti per strada.

Valutazioni su Messias

E venendo alla situazione degli infortunati, verranno valutati in questi giorni i progressi di Junior Messias. Il brasiliano ha ripreso gradualmente ad allenarsi con la squadra e potrebbe anche essere convocato per il prossimo incontro di campionato. Il responso definitivo arriverà soltanto nei prossimi giorni con la volontà ovviamente di non affrettare i tempi per non incappare in ricadute.

Stanciu rientrerà più avanti

Un altro giocatore le cui condizioni verranno monitorate è Nicolae Stanciu. Il fantasista rumeno, arrivato a Genova nell'ultima sessione di calciomercato, sta recuperando dal problema muscolare (distrazione al bicipite della coscia destra) della scorsa settimana ma le possibilità di vederlo in panchina domenica sono molto basse.