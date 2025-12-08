In questo match la prima espulsione in Serie A con l’utilizzo del VAR

Attenzione alle espulsioni!

Nel corso degli ultimi 10 Udinese-Genoa di campionato sono stati sventolati 5 cartellini rossi. Tirando le somme, dal 2014-2015 una sfida ogni due è terminata con 21 oppure 20 (il 10 settembre 2017) giocatori in campo al triplice fischio conclusivo. E proprio in occasione di un Udinese-Genoa fu decretata la prima espulsione in Serie A con l’utilizzo del VAR.

Sul fronte precedenti, fra A e B, sono 33 gli incontri disputati in Friuli. I padroni di casa si sono imposti in 17 occasioni, i segni X ammontano a 10, i giocatori ospiti hanno avuto la meglio per 6 volte. Dal 2021-2022 i rossoblù vanno a punti: prima uno 0-0, poi un 2-2, infine uno 0-2 (Pinamonti al 13’ e autorete di Giannetti al 67’).

L’ultimo successo bianconero è rappresentato dall’1-0 del 2020-2021 (De Paul man of the match).

La situazione nella classifica 2025-2026 dopo tredici giornate.

Udinese che annovera 18 punti (5V – 3X – 5P con 14GF e 20GS), 8 dei quali colti sul proprio campo (2V – 2X – 2P con 6GF e 10GS). In Coppa Italia è stata sconfitta dalla Juventus. Genoa che rincorre a quota 11 (2V – 5X – 6P con 13GF e 20GS), di cui 5 fatti lontano dal Ferraris (1V – 2X – 3P con 9GF e 11GS). Mercoledì ha rimediato un KO dall’Atalanta in Coppa Italia.

PS: in questo campionato l’Udinese non ha ancora subito cartellini rossi, mentre il Genoa conta 1 espulsione frutto di una doppia ammonizione (Norton-Cuffy a Cagliari in occasione della 12esima giornata).

TUTTI I PRECEDENTI A UDINE (SERIE A E SERIE B)

33 incontri disputati

17 vittorie Udinese

10 pareggi

6 vittorie Genoa

61 gol fatti Udinese

38 gol fatti Genoa

LA PRIMA SFIDA A UDINE IN CAMPIONATO

Udinese-Genoa 1-0, 2° giornata 1950/1951

L’ULTIMA SFIDA A UDINE IN CAMPIONATO

Udinese-Genoa 0-2, 14° giornata 2024/2025