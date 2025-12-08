Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

In questo match la prima espulsione in Serie A con l’utilizzo del VAR

In questo match la prima espulsione in Serie A con l’utilizzo del VARTUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 09:35Le Statistiche
Redazione Footstats

Attenzione alle espulsioni!
Nel corso degli ultimi 10 Udinese-Genoa di campionato sono stati sventolati 5 cartellini rossi. Tirando le somme, dal 2014-2015 una sfida ogni due è terminata con 21 oppure 20 (il 10 settembre 2017) giocatori in campo al triplice fischio conclusivo. E proprio in occasione di un Udinese-Genoa fu decretata la prima espulsione in Serie A con l’utilizzo del VAR.
Sul fronte precedenti, fra A e B, sono 33 gli incontri disputati in Friuli. I padroni di casa si sono imposti in 17 occasioni, i segni X ammontano a 10, i giocatori ospiti hanno avuto la meglio per 6 volte. Dal 2021-2022 i rossoblù vanno a punti: prima uno 0-0, poi un 2-2, infine uno 0-2 (Pinamonti al 13’ e autorete di Giannetti al 67’).
L’ultimo successo bianconero è rappresentato dall’1-0 del 2020-2021 (De Paul man of the match).
La situazione nella classifica 2025-2026 dopo tredici giornate.
Udinese che annovera 18 punti (5V – 3X – 5P con 14GF e 20GS), 8 dei quali colti sul proprio campo (2V – 2X – 2P con 6GF e 10GS). In Coppa Italia è stata sconfitta dalla Juventus. Genoa che rincorre a quota 11 (2V – 5X – 6P con 13GF e 20GS), di cui 5 fatti lontano dal Ferraris (1V – 2X – 3P con 9GF e 11GS). Mercoledì ha rimediato un KO dall’Atalanta in Coppa Italia.

PS: in questo campionato l’Udinese non ha ancora subito cartellini rossi, mentre il Genoa conta 1 espulsione frutto di una doppia ammonizione (Norton-Cuffy a Cagliari in occasione della 12esima giornata).

TUTTI I PRECEDENTI A UDINE (SERIE A E SERIE B)
33 incontri disputati
17 vittorie Udinese
10 pareggi
6 vittorie Genoa
61 gol fatti Udinese
38 gol fatti Genoa

LA PRIMA SFIDA A UDINE IN CAMPIONATO
Udinese-Genoa 1-0, 2° giornata 1950/1951

L’ULTIMA SFIDA A UDINE IN CAMPIONATO
Udinese-Genoa 0-2, 14° giornata 2024/2025

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Udinese-Genoa, le probabili formazioni: Zaniolo e Davis sfidano Vitinha e Colombo... Udinese-Genoa, le probabili formazioni: Zaniolo e Davis sfidano Vitinha e Colombo
Genoa, l'importanza della sfida di Udine: ritorna Norton-Cuffy e si riparte da Vitinha-Colombo... Genoa, l'importanza della sfida di Udine: ritorna Norton-Cuffy e si riparte da Vitinha-Colombo
Grifone a Udine. Il Secolo XIX sul Genoa: "Colombo e Vitinha sfidano Davis e Zaniolo"... Grifone a Udine. Il Secolo XIX sul Genoa: "Colombo e Vitinha sfidano Davis e Zaniolo"
Altre notizie Le Statistiche
In questo match la prima espulsione in Serie A con l’utilizzo del VAR In questo match la prima espulsione in Serie A con l’utilizzo del VAR
Le lezioni di Sarri. Italiano e le difficoltà contro la Lazio, ma l'ultima volta...... Le lezioni di Sarri. Italiano e le difficoltà contro la Lazio, ma l'ultima volta...
La Roma prova a difendere il primato che detiene. Il derby degli zero rigori contro... La Roma prova a difendere il primato che detiene. Il derby degli zero rigori contro
Cremonese e Lecce unite dai gol dalla panchina e dal far saltare gli allenatori Cremonese e Lecce unite dai gol dalla panchina e dal far saltare gli allenatori
Entella-Spezia fa 90! Diavoli OK in casa dal settembre 2024 Entella-Spezia fa 90! Diavoli OK in casa dal settembre 2024
La Fiorentina e la propensione...a prendere gol. E fioccano anche i rigori contro... La Fiorentina e la propensione...a prendere gol. E fioccano anche i rigori contro
L’unica vittoria del Palermo a Empoli firmata da un futuro campione del mondo L’unica vittoria del Palermo a Empoli firmata da un futuro campione del mondo
Arbitri 14^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 14^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yldiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Le più lette
1 Torino-Milan, le probabili formazioni: c'è Ricci, sfida a due (tre) per affiancare Leao
2 Serie A, 14^ giornata LIVE: Zapata torna titolare. Dubbio Pulisic nel Milan
3 Udinese-Genoa, le probabili formazioni: Zaniolo e Davis sfidano Vitinha e Colombo
4 Pisa-Parma, le probabili formazioni: Nzola non si tocca, Guaita lascia il posto a Corvi
5 Bergomi: "Questa Juve è fatta per il 4-3-3". Marchegiani: "Non mi piace andare per tentativi"
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Quando dall'inizio se non ieri? In casa Juve prosegue la gestione cervellotica di David
Immagine top news n.1 Serie A, 14^ giornata LIVE: Zapata torna titolare. Dubbio Pulisic nel Milan
Immagine top news n.2 Spalletti e la postilla dedicata ad ADL: il suo lavoro ha prodotto tre grandi plusvalenze
Immagine top news n.3 Non bello come Spalletti, ma feroce come Conte: il Napoli dimostra perché è campione d'Italia
Immagine top news n.4 Roma, brutta caduta a Cagliari: la difesa è ciò che preoccupa di più. Ma la classifica ancora sorride
Immagine top news n.5 Juventus, esame di maturità fallito: anche Spalletti sbaglia le scelte
Immagine top news n.6 Milan, tocca a te: i rossoneri chiudono la giornata per la vetta. Classifica e probabili formazioni
Immagine top news n.7 Un'altra doccia fredda per la Juventus. Spalletti sconfitto e fischiato dai suoi ex tifosi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.2 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Immagine news podcast n.3 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.4 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Como, pericolo per Chivu e chance per Fabregas? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Djidji e l'addio al Torino: "Non si tratta così un giocatore. Futuro? Aspetto una chiamata"
Immagine news Serie A n.2 La Juventus ha un problema portiere? Tacconi: "Di Gregorio intimorito, i compagni lo aiutino"
Immagine news Serie A n.3 Morata: "Quando le cose non vanno, la frustrazione pesa. Ma mi rialzerò e tornerò"
Immagine news Serie A n.4 Milan, non solo Idzes: osservato anche Muharemovic contro la Fiorentina
Immagine news Serie A n.5 Juventus ko a Napoli, la tifosa Christillin: "Spalletti ha sbagliato a togliere Yildiz"
Immagine news Serie A n.6 Scarpa d'Oro, Kane in vetta davanti a Mbappé e Haaland. Lautaro 1° della Serie A
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Samp, Conti: "Fiero del mio percorso e della vittoria. A Palermo con il giusto atteggiamento"
Immagine news Serie B n.2 Mantova, Possanzini sul mercato: "Qualcosa andrà fatto, ma dipenderà dalla classifica"
Immagine news Serie B n.3 Samp, tensione nel pre partita: alcuni tifosi su bus: duro faccia a faccia con la squadra
Immagine news Serie B n.4 Serie B, lunedì ricco di emozioni: si giocano oggi ben nove sfide
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Virtus Entella-Spezia: scontro generazionale Chiappella-Donadoni
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Bari-Pescara: al San Nicola arrivano due squadre alla disperata ricerca dei tre punti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, traballa la panchina di Diana: tre le opzioni sul tavolo di Pasini e Ferretti
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, strada in salita per la B. Il club blinda Raffaele, i tifosi fischiano
Immagine news Serie C n.3 Serie C, il programma della giornata: ben quattro sfide nel Girone A
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Faggiano: "Tifosi rammaricati per il periodo storto, restiamo uniti"
Immagine news Serie C n.5 Vis Pesaro, Stellone: "Ci manca qualche punto, ma siamo in corsa per gli obiettivi"
Immagine news Serie C n.6 Torres, Greco furioso dopo il pari con il Pineto: "Una squadra in campo, gare così vanno vinte"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Torino-Milan, Allegri cerca i tre punti per restare in vetta
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Napoli Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lazio Bologna
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Juventus si prepara alla sfida col St. Polten: tutte a disposizione di mister Canzi
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, Inter a valanga sul Genoa. Il Como vola al secondo posto
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, Kruse lancia il Como al secondo posto: 1-0 al Parma
Immagine news Calcio femminile n.4 Parma-Como Women, le formazioni ufficiali: Chidiac dall'inizio. Lonati guida le ducali
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, basta Omarsdottir alla Fiorentina: Ternana battuta e aggancio alla Juve
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina-Ternana, le formazioni ufficiali: viola a trazione scandinava. Tante ex fra le Fere
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?