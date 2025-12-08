Tacconi a 40 anni esatti dalla Coppa Intercontinentale: "Un sogno vincere da protagonista"

"Devo tornare un po' indietro nel tempo, quando vedevo le partite in bianco e nero delle finali intercontinentali di Milan e Inter. Già lì avevo capito cosa volevo: arrivare a certi traguardi ed essere anche protagonista è il massimo, il sogno di tanti bambini". Così Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, a 40 anni esatti dalla vittoria bianconera in finale di Coppa Intercontinentale contro l'Argentinos Juniors, in cui parò due rigori.

L'autobiografia di Tacconi si intitola 'L'arte di parare. Trovare il coraggio per fronteggiare i tiri della vita': "Dietro l'angolo c'è sempre qualcuno che ti aspetta. Purtroppo ha aspettato me. Però sono cose della vita che possono succedere. Adesso sono molto più attento a quello che faccio".

L'Italia andrà al Mondiale? Interesse per questo Mondiale extralarge? "Sono cambiate un po' tante cose. Dopo la Macedonia del Nord ho poca fiducia".