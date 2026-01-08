Genoa tradito dal pupillo del presidente: Stanciu spara il rigore alle stelle. Non giocava da settembre

Una notte che rischia di pesare come un macigno nella corsa salvezza del Genoa. A San Siro, contro l’Inter, i rossoblù hanno avuto l’occasione d’oro per strappare una vittoria pesantissima, ma in pieno recupero Nicolae Stanciu ha fallito il rigore che avrebbe potuto cambiare la storia della partita.

Entrato in campo da pochi minuti, l’attaccante romeno si è presentato sul dischetto dopo una lunghissima assenza: Stanciu, infatti, non giocava in campionato dallo scorso 29 settembre. Una scelta forte, quella dello staff tecnico, che ha deciso di affidarsi proprio a lui nel momento più delicato della gara. Il pallone, però, è finito altissimo sopra la traversa, spegnendo sul nascere l’urlo di gioia dei tifosi rossoblù.

Un errore che fa ancora più rumore se si considera il peso specifico dell’episodio: quel rigore avrebbe potuto regalare al Genoa tre punti fondamentali in chiave salvezza, proprio su uno dei campi più difficili del campionato. Stanciu, arrivato al Grifone per precisa volontà del patron Dan Șucu, era stato inserito per portare esperienza e personalità nei minuti finali.

Al Genoa resta il rammarico per un’occasione sfumata e la consapevolezza di aver lasciato per strada due punti potenzialmente decisivi. Per Stanciu, invece, una serata amarissima, segnata da un pallone calciato alle stelle e da un rientro che rischia di restare impresso nella memoria per il motivo sbagliato.