Roma, come cambiano le strategie dopo il ko di Svilar: Vasquez torna in lista Serie A

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Roma, come cambiano le strategie dopo il ko di Svilar: Vasquez torna in lista Serie ATMW
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 16:08Serie A
autore Giacomo Iacobellis
10.10.2026 16:08Serie A
Svilar ha rimediato la frattura del dito mignolo di un piede e dovrà fermarsi per almeno un mese. In porta andrà dunque Gollini, con Vasquez come vice.
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La Roma vuole reintegrare Denis Vasquez nella lista per la Serie A. Secondo quanto raccolto da TMW, il portiere colombiano - salvo colpi di scena - tornerà a disposizione di mister Gian Piero Gasperini dopo l'infortunio di Mile Svilar, che resterà ai box almeno un mese per una frattura al mignolo del piede.
Vasquez sarà il vice di Pierluigi Gollini, destinato a difendere i pali giallorossi nelle prossime partite. Il reintegro dovrebbe essere completato entro domani, in tempo per la sfida contro il Como, ma riguarderà esclusivamente il campionato e non la lista Champions League.
Fonte: Marco Campanella
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