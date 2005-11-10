Genoa, Vasquez al 45': "Dobbiamo continuare con attenzione"

Prima della ripresa della sfida tra Genoa e Fiorentina, con il punteggio in favore dei padroni di casa per 2-0, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Johan Vasquez: "Gli ultimi minuti sono stati difficili per noi perché sono stati bravi a mostrare le proprie qualità. Dobbiamo necessariamente continuare con tanta attenzione".