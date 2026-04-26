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DS Arezzo: "La B un sogno costruito con sacrificio, sono felice come un bambino"

DS Arezzo: "La B un sogno costruito con sacrificio, sono felice come un bambino"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 18:19Serie C
Alessandra Stefanelli

Grande emozione in sala stampa per il direttore sportivo dell’Arezzo, Aniello Cutolo, che ha espresso tutta la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto dal club: "Faccio fatica ad analizzare quanto accaduto - ha esordito -. Sono un giovane dirigente e mi è stata data una possibilità importante. In questa città ho vissuto di tutto, oggi sono l’uomo più felice del mondo”. Parole cariche di emozione, che raccontano il percorso intenso vissuto all’interno della società amaranto.

Cutolo ha voluto sottolineare il lavoro collettivo: “Questo gruppo non si è mai fermato. Ho stressato tanto, forse sono diventato anche antipatico, ma lo rifarei. I meriti vanno alla squadra, al mister e alla società. Dal 3 febbraio dello scorso anno, insieme al presidente, abbiamo messo le basi per qualcosa di importante”.

Un pensiero speciale anche per il numero uno del club, Manzo: “Quando è arrivato ho capito che si poteva costruire qualcosa di bello. È una persona che ama le sfide e mi ha dato grande fiducia, spingendomi a dare il massimo”.

Il direttore sportivo ha poi evidenziato i sacrifici fatti: “Ho vissuto notti insonni, con grande senso di responsabilità. Abbiamo puntato su un gruppo giovane, lavorando con intensità ogni giorno”.

Infine, il messaggio alla città: “Arezzo merita di festeggiare. Non sono riuscito a regalare una vittoria sul campo, ma la gioia che provo è difficile da descrivere. Sono felice come un bambino", ha concluso.

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