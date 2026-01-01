Genoa, Vitinha: "Ci siamo abbassati e abbiamo smesso di giocare. Manca fare punti"

L'attaccante del Genoa Vitinha ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Pisa: "Ci siamo abbassati e abbiamo smesso di giocare come avevamo preparato la partita e così abbiamo un po’ fatto il gioco del Pisa - sottolinea Buoncalcioiatutti.it -. Il mio momento? A livello personale è un bel momento, lavoro al massimo e cerco di crescere in ogni momento. Però manca fare dei punti per essere ancora più felice".

Cosa vi siete detti negli spogliatoi al termine della partita?

"Siamo tutti tristi, noi siamo tristi: si trattava di una partita importante. Era importante fare tre punti, non c’è tanto da dire. Dobbiamo pensare a cosa fare meglio e come migliorare. Domani in modo più tranquillo dobbiamo parlare, cercare di migliorare e fare qualcosa di più".