Due trofei conquistati ai rigori, ma in partita il PSG ne sbaglia tanti: un'anomalia sorprendente

Il Paris Saint-Germain sta mostrando un’anomalia preoccupante: sui nove rigori conquistati in stagione, ne ha trasformati soltanto cinque, un tasso di realizzazione del 56%. Nessun'altra squadra del top 5 campionati impegnata in Champions League ha fatto peggio, e in Ligue 1 solo quattro club - Olympique Lione, Nantes, Lorient e Le Havre - hanno percentuali inferiori.

Martedì sera, sul campo del Monaco, Vitinha (designato tiratore ufficiale) ha fallito il suo tentativo: il portiere svizzero Philipp Köhn si è disteso alla perfezione per respingere la conclusione, mantenendo momentaneamente i monegaschi avanti 2-0 prima che il PSG ribaltasse il risultato e vincesse 3-2. Il dato stagionale. come detto, è preoccupante: nove rigori conquistati in tutte le competizioni - il massimo tra le squadre di Ligue 1 e il quinto tra le big rimaste in corsa in Champions - e solo cinque trasformati. Un rendimento molto lontano dagli standard parigini dell’ultimo decennio, quando la media di conversione oscillava tra l’83% e il 78%, anche nelle stagioni più difficili come il 2022-23.

In termini statistici, il PSG è attualmente il fanalino europeo: dietro squadre come Juventus e Borussia Dortmund (60%) e ben lontano dalla perfezione di Chelsea e Newcastle (100%). Un campanello d’allarme per una squadra che, storicamente, non ha mai tradito dal dischetto, come dimostrano le vittorie in Champions della scorsa stagione e anche quelle in Supercoppa Europea e francese.