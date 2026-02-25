Il Real Madrid cerca l'erede di Kroos e Modric: occhi puntati su Vitinha del PSG

Il Real Madrid ha messo nel mirino un altro calciatore del Paris Saint-Germain per rinforzare il proprio centrocampo e alzare il livello qualitativo della linea mediana dopo gli addii negli scorsi anni di Toni Kroos e Luka Modric. Il loro erede potrebbe infatti essere, come riferito da Cadena SER il portoghese Vitor Machado Ferreira, meglio noto come Vitinha.

Un trasferimento che lo stesso club iberico giudicava utopico nei mesi scorsi e che ora invece sarebbe più realistico nonostante fra i due club non ci siano rapporti così buoni anche alla luce del trasferimento in Spagna di Kyllian Mbappé. Il Real Madrid sarebbe pronto a non affrettare i tempi e attendere che il PSG esca dalla Champions League prima di avanzare un’offerta per il classe 2000. Un modo per non irritare il club transalpino.

Secondo l’emittente iberica sarebbero tre i motivi per cui il trasferimento potrebbe vedere la luce: per prima cosa il centrocampista lusitano ha un gentlemen’s agreement con il PSG per andarsene in caso di offerta da 100 milioni di euro, il secondo è che i rapporti fra Florentino Perez e Nasser Al-Khelaifi sarebbero migliorati nel corso degli ultimi mesi tanto che i due avrebbero seppellito la proverbiale ‘ascia di guerra’ e infine la volontà dello stesso Vitinha di provare una nuova esperienza lontano da Parigi nonostante un contratto fino al 2029.