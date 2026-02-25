Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Real Madrid cerca l'erede di Kroos e Modric: occhi puntati su Vitinha del PSG

Il Real Madrid cerca l'erede di Kroos e Modric: occhi puntati su Vitinha del PSGTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 16:18Calcio estero
Tommaso Maschio

Il Real Madrid ha messo nel mirino un altro calciatore del Paris Saint-Germain per rinforzare il proprio centrocampo e alzare il livello qualitativo della linea mediana dopo gli addii negli scorsi anni di Toni Kroos e Luka Modric. Il loro erede potrebbe infatti essere, come riferito da Cadena SER il portoghese Vitor Machado Ferreira, meglio noto come Vitinha.

Un trasferimento che lo stesso club iberico giudicava utopico nei mesi scorsi e che ora invece sarebbe più realistico nonostante fra i due club non ci siano rapporti così buoni anche alla luce del trasferimento in Spagna di Kyllian Mbappé. Il Real Madrid sarebbe pronto a non affrettare i tempi e attendere che il PSG esca dalla Champions League prima di avanzare un’offerta per il classe 2000. Un modo per non irritare il club transalpino.

Secondo l’emittente iberica sarebbero tre i motivi per cui il trasferimento potrebbe vedere la luce: per prima cosa il centrocampista lusitano ha un gentlemen’s agreement con il PSG per andarsene in caso di offerta da 100 milioni di euro, il secondo è che i rapporti fra Florentino Perez e Nasser Al-Khelaifi sarebbero migliorati nel corso degli ultimi mesi tanto che i due avrebbero seppellito la proverbiale ‘ascia di guerra’ e infine la volontà dello stesso Vitinha di provare una nuova esperienza lontano da Parigi nonostante un contratto fino al 2029.

Articoli correlati
Due trofei conquistati ai rigori, ma in partita il PSG ne sbaglia tanti: un'anomalia... Due trofei conquistati ai rigori, ma in partita il PSG ne sbaglia tanti: un'anomalia sorprendente
Kohn para rigore a Vitinha: "Si è complimentato, ho fatto semplicemente il mio dovere"... Kohn para rigore a Vitinha: "Si è complimentato, ho fatto semplicemente il mio dovere"
Clima teso al PSG? Vitinha rincara la dose: "Dobbiamo tornare a servire chi è messo... Clima teso al PSG? Vitinha rincara la dose: "Dobbiamo tornare a servire chi è messo meglio"
Altre notizie Calcio estero
Il Friburgo blinda il suo portiere: Muller ha rinnovato. Ma è mistero sulla durata... UfficialeIl Friburgo blinda il suo portiere: Muller ha rinnovato. Ma è mistero sulla durata del contratto
Benfica, niente da fare per Prestianni. La UEFA conferma lo stop: al Bernabeu non... Benfica, niente da fare per Prestianni. La UEFA conferma lo stop: al Bernabeu non ci sarà
Il Real Madrid cerca l'erede di Kroos e Modric: occhi puntati su Vitinha del PSG Il Real Madrid cerca l'erede di Kroos e Modric: occhi puntati su Vitinha del PSG
Chelsea beffato, l'ecuadoregno Mercado ha trovato l'accordo con il Siviglia Chelsea beffato, l'ecuadoregno Mercado ha trovato l'accordo con il Siviglia
Chelsea e West Ham nei guai: la FA multa i due club per oltre 300mila sterline Chelsea e West Ham nei guai: la FA multa i due club per oltre 300mila sterline
Messi conferma: "La Spagna si mosse per convincermi, ma ho sempre voluto l'Argentina"... Messi conferma: "La Spagna si mosse per convincermi, ma ho sempre voluto l'Argentina"
Wirtz vicino al Real in estate? L'agente svela il retroscena. E aggiunge: "Spero... Wirtz vicino al Real in estate? L'agente svela il retroscena. E aggiunge: "Spero che giochi lì"
Real Madrid, i convocati per la gara con il Benfica: Mbappé non va nemmeno in panchina... Real Madrid, i convocati per la gara con il Benfica: Mbappé non va nemmeno in panchina
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
Le più lette
1 Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
2 Calciomercato Juventus, Di Marzio: "Motore brasiliano per la nuova squadra"
3 Tonfo Inter, ko a San Siro: addio alla Champions. Chivu: "Che amarezza con il Bodo/Glimt"
4 Juventus-Galatasaray, le probabili formazioni: Yildiz può recuperare, c'è Perin
5 Marchisio: "Juve, confermerei solo Spalletti. Bastoni? Una big non si attacca a queste cose"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 La Penna torna ad arbitrare, ma in Serie B. E ci sarà anche Piccinini come quarto uomo
Immagine top news n.1 Inter, Thuram è un caso. E occhio al Mondiale: 6 attaccanti della Francia sono già certi del posto
Immagine top news n.2 Juventus-Galatasaray, le probabili formazioni: Yildiz può recuperare, c'è Perin
Immagine top news n.3 Brann, capitan Knudsen punta il Bologna: "Il Bodo ci dà fiducia per la rimonta"
Immagine top news n.4 Kalulu: "Dopo l'Inter ho spento il cellulare. Tanti hanno parlato, ma la squalifica è rimasta"
Immagine top news n.5 Atalanta-Borussia Dortmund, le probabili formazioni: Ederson c'è, Scamacca titolare
Immagine top news n.6 Marcus Thuram in ombra. Tra clausola e Mondiale: in estate sarà tutta un'altra storia
Immagine top news n.7 Il dato su Victor Osimhen che fa tremare la Juventus
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
Immagine news podcast n.2 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.3 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.4 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Beretta: "Atalanta, puoi ribaltarla col Borussia. Juve, rischierei Yildiz se..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Bodo superiore all'Inter. La Juve può farcela"
Immagine news Serie A n.3 Bucchioni: "Inter, manca esperienza a Chivu. Atalanta, non sono ottimista"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Zortea: "Il mister ha ragione: quelli forti giocano ogni 3 giorni e noi vogliamo esserlo"
Immagine news Serie A n.2 Brann, Alexandersson: "Bologna è meravigliosa. Stimo Ancelotti, può essere mio ospite"
Immagine news Serie A n.3 Il tifo organizzato non ci sarà, ma il Dortmund avrà comunque i suoi tifosi: pullman arrivati allo stadio
Immagine news Serie A n.4 Bologna, Italiano: "Castro e Bernardeschi, si sono accesi quelli di talento". Poi torna ancora su Zaniolo
Immagine news Serie A n.5 Dai 50 milioni chiesti all'Inter agli infortuni, ora stagione finita. Per Rovella solo 9 gare con la Lazio
Immagine news Serie A n.6 La Penna torna ad arbitrare, ma in Serie B. E ci sarà anche Piccinini come quarto uomo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Stankovic: "Dal primo giorno ho capito il valore della squadra"
Immagine news Serie B n.2 Bari, Longo sfida la Sampdoria: "A Marassi con i denti. I nuovi acquisti? Hanno il mood giusto"
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, il Capitano non molla: Rozzio rinnova fino al 30 giugno 2027
Immagine news Serie B n.4 Serie B, gli arbitri della 27ª giornata: Torna in campo La Penna. Perenzoni per Samp-Bari
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la corsa alla Serie A è un duello a quattro: ecco cosa dice la storia
Immagine news Serie B n.6 Salernitana e Avellino, sondaggi per D’Angelo: il tecnico declina. I motivi del no
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Grella: "Benevento o Salernitana? Siamo il Catania, non abbiamo paura di nessuno"
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, Andrea Mussi nome caldo per il ruolo di ds: ore decisive
Immagine news Serie C n.3 Sabatini sposa l'idea Cosmi per la Salernitana: "Spero che la città lo aiuti come sa"
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia-Lecco, divieto di trasferta per i tifosi blucelesti. Il club fa ricorso
Immagine news Serie C n.5 Cittadella, Marchetti lancia la sfida: "Siamo tornati rognosi. Playoff? Vale la pena provarci"
Immagine news Serie C n.6 Mario Petrone: "Il Vicenza è il modello da seguire. Ecco perché vince senza follie"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus Galatasaray
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Galatasaray, serve un miracolo allo Stadium
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Borussia Dortmund, alla Dea serve la partita perfetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Quattro azzurre negli States, il ct Soncin: "Si sono aperti nuovi orizzonti di mercato"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Vogliamo qualificarci al Mondiale. All'estero ora ci guardano con occhi diversi"
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, Verdun: "Tramezzani scelta internazionale. Problema infrastrutture"
Immagine news Calcio femminile n.4 Masini-Fedez, Nigiotti e Ditonellapiaga. Le calciatrici votano il loro podio di Sanremo
Immagine news Calcio femminile n.5 Viens e il ritorno al gol nel momento più importante. Il suo può essere il gol-Scudetto della Roma
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, la Top11 della 15ª giornata: Viens, un gol da scudetto?
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…