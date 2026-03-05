Real Madrid su di lui, ma Vitinha scarta l'ipotesi: "Una sciocchezza andarmene dal PSG"

Motore e cervello del centrocampo del Paris Saint-Germain, Vitinha è finito per essere accostato con forza al Real Madrid, in cerca di un nuovo faro dopo la partenza di Modric e l'assenza di un erede nella rosa di Arbeloa oggi. Le voci si sono fatte insistenti negli ultimi mesi, mentre il contratto del centrocampista portoghese con il club transalpino ha una durata triennale ancora (fino al 2029), ma lo stesso giocatore ha voluto commentare i rumors di mercato: "Sarebbe una sciocchezza andarmene!", ha dichiarato al programma 'Soltinhos pelo mundo' di Canal 11.

"Non credo che sarebbe la cosa migliore per me. Mi sento molto bene qui al PSG!", ha sottolineato riguardo la volontà invece di rimanere sotto l'ala di Luis Enrique e all'ombra della Tour Eiffel. In realtà Vitinha avrebbe una "clausola-accordo" di 90 milioni di euro per questa estate, valida dopo il Mondiale, che un club interessato potrebbe far scattare. Ma il suo futuro lo ha ben chiaro in mente, lontano dal Real Madrid: "Sento che la gente mi apprezza molto e sento di essermi guadagnato questo affetto. Amo stare qui al PSG, e anche la mia famiglia".

E ancora: "Abbiamo un gruppo fantastico e un allenatore (Luis Enrique, ndr) incredibile", ha aggiunto. Vitinha ha collezionato 6 gol e 10 assist in 37 partite tra tutte le competizioni con la maglia del PSG. E nemmeno l'ipotesi di un trasferimento da cifre faraoniche in Arabia Saudita lo potrebbe far vacillare: "Non siamo ingenui. Sono più orientato verso una carriera stabile. Guadagno già molto bene qui in Europa, in un grande club. Raddoppiare o triplicare quello stipendio non mi renderebbe più felice".