TMW Georgatos stregato da Chivu: "L'uomo giusto per l'Inter, non era facile entrare così"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'ex terzino dell'Inter, Grigoris Georgatos, ha parlato anche della prima stagione che sta vivendo Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra.

Chivu può essere un grande allenatore?

"Sì, mi è piaciuto quanto ho visto fino ad ora, è credibile e la persona ideale per questa Inter. Ha da imparare, ma è sulla strada giusta per essere un grande allenatore. È entrato benissimo dopo Simone Inzaghi, non era facile: conosce l'ambiente e questo credo lo abbia aiutato. Il passaggio di testimone è stato più indolore di quanto qualcuno potesse pensare".

Il Milan in caso di vittoria può riaprire la lotta Scudetto?

"L'Inter è la squadra più forte, quella che ha fatto vedere le cose migliori e con una continuità che non ha nessuno. Il vantaggio, anche nel caso in cui diventasse di soli 7 punti, sarebbe molto difficile da sperperare. Per me il campionato è finito in tal senso".

Nel tuo ruolo oggi c'è Federico Dimarco: è il più forte del mondo nel ruolo?

"In questo momento sì. Ha fatto vedere di essere proprio forte forte. È quello che sta giocando meglio di tutta l'Inter in questa stagione, fa assist e gol a raffica. Pur nascendo terzino, è molto offensivo e diventa quasi un'ala aggiunta per la squadra di Chivu".

Ti saresti divertito in questa Inter? Con Lautaro da servire quanti assist avresti fatto?

"Beh, Lautaro è fra i più forti del mondo, ma io avevo Bobo (sorride, n.d.r.). L'Inter comunque mi diverte, mi piace il suo modo di giocare".