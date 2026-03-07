Scamacca regala un punto che serve a poco all'Atalanta: la classifica della Serie A
Frizzante 2-2 fra Atalanta e Udinese nella seconda partita giocata in questo sabato di Serie A. La doppietta di Scamacca permette alla squadra di Palladino di non capitolare, ma non basta per i bergamaschi per essere soddisfatti. Il punto raccolto infatti serve a poco nella forte corsa per recuperare posizioni valide per l'Europa e davanti le rivali potrebbero allungare. L'Atalanta consolida comunque il settimo posto, portandosi a +7 dal Bologna. Per contro l'Udinese resta decima, a quota 36.
La classifica di Serie A aggiornata:
Inter 67
Milan 57
Napoli 56*
Roma 51
Como 51*
Juventus 47
Atalanta 46*
Bologna 39
Sassuolo 38
Udinese 36*
Lazio 34
Parma 33
Cagliari 30*
Torino 30*
Genoa 27
Fiorentina 24
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15
Verona 15
* Una partita in più