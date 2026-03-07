Juve-Pisa, le formazioni ufficiali: Perin al posto di Di Gregorio, c'è Gatti titolare
Sono ufficiali le formazioni di Juventus e Pisa per la sfida che alle ore 20.45 vedrà le due squadre disputare il 28° turno di Serie A tra le mura dell'Allianz Stadium. Questi i due undici in campo:
JUVENTUS (4-2-3-1); Perin; Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie,Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
PISA (3-5-2): Nicolas; Coppola, Caracciolo, Calabresi; Leris, Hojholt, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Durosinmi. Allenatore: Hiljemark.
