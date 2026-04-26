Giaccherini: "Juve, spenderei tutto per Osimhen. Lewandowski? Non mi convince per l'età"

Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, Emanuele Giaccherini ha commentato il match fra Juventus e Milan di questa sera: "Sono molto curioso: in questo momento la Juve è la squadra migliore d’Italia per distacco. Sarà una bella sfida, il Milan è più indietro a livello di condizione, ma si chiuderà". Fra le due contendenti ha fatto meglio senza dubbio la compagine bianconera "per la proposta che ci ha fatto vedere. Mi ha fatto divertire anche contro il Bologna: è una squadra viva ed è bella da osservare. Il Milan, in compenso, in questo periodo non mi ha entusiasmato".

E la sfida poi si potrebbe spostare sul mercato con entrambe sulle tracce di Robert Lewandowski, nome che però convince per età l'ex esterno bianconero che però precisa: "Pur essendo un giocatore straordinario: sta bene fisicamente, però contraddirebbe un po’ la strada presa soprattutto dalla Juve, che ha una rosa complessivamente giovane".

Infine un consiglio alla dirigenza della Juventus su chi potrebbero prendere nella prossima sessione di calciomercato: "Penso che la Juve debba fare un investimento importante soltanto davanti - ha concluso Giaccherini - mi piace solo Osimhen, ma servono una vagonata di milioni. Spenderei praticamente tutto il budget del mercato per lui".