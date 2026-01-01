Coppa d'Africa, vittorie in rimonta per Costa d'Avorio e Camerun: entrambe agli ottavi

La Costa d'Avorio vince in rimonta e si prende la testa del gruppo F, passando così al prossimo turno. Eppure le cose si erano fatte complicate, perché il Gabon era stato capace di segnare due gol in venti minuti con Kanga e Bouanga. La reazione degli ivoriani non si è fatta attendere: Krasso ha accorciato poco prima della fine del primo tempo, nel finale Guessand ha trovato il pari e nel recupero Touré ha segnato la rete della vittoria per la Costa d'Avorio. Solo panchina per Ndicka e Kossounou tra gli ivoriani, mentre nel Gabon è stato titolare Jérémy Oyono del Frosinone, con il fratello Anthony in panchina.

Al secondo posto del gruppo F c’è il Camerun, che ha battuto in rimonta il Mozambico. Dopo il vantaggio di Catamo, il Camerun ha trovato il pari grazie all’autogol di Nené e nella ripresa Kofoane ha segnato il gol della vittoria. Il Mozambico chiude il girone al terzo posto e riesce comunque a passare il turno, entrando tra le migliori terze. Solo panchina per Jean Onana del Genoa.

Risultati

Gabon-Costa d'Avorio 2-3

Mozambico-Camerun 1-2

Classifica

Costa d'Avorio 7

Camerun 7

Mozambico 3

Gabon 0

IL TABELLONE DEGLI OTTAVI

Mali - Tunisia

Egitto - Benin

Marocco - Tanzania

Algeria - RD Congo

Senegal - Sudan

Sudafrica - Camerun

Nigeria - Mozambico

Costa D'Avorio - Burkina Faso