I veterani dell'attacco a fine corsa con il Cagliari? La panoramica sulle scadenze rossoblù

La scorsa estate c'è stato un cambio della guardia nella dirigenza del Cagliari, con il compito di gestire le trattative del club rossoblù passato dalle mani di Nereo Bonato a quelle di Guido Angelozzi, che si è fatto apprezzare per quanto riuscito a fare nell'ultimo decennio di calcio italiano tra Sassuolo prima e Frosinone poi e ha tentato di innestare il proprio modus operandi anche nell'isola. Questo ha portato a diversi cambi nella rosa, affidata a un esordiente come Pisacane e in cui non si è esitato troppo ad affidarsi ai prestiti.

Uno scenario che si riflette anche sui giocatori che hanno il contratto con il Cagliari in scadenza al prossimo 30 giugno. Sono infatti cinque i giocatori che i rossoblù della Sardegna hanno acquistato in prestito in estate: se quello del già chiacchieratissimo prossimo uomo-mercato Marco Palestra (20 anni) dall'Atalanta è secco, tutti gli altri no. E quindi Sebastiano Esposito (23) potrebbe veder scattare l'obbligo di riscatto a 4 milioni di euro, mentre sull'altro attaccante di talento Semih Kilicsoy (20) e sui due centrocampisti Michael Folorunsho (27) e Luca Mazzitelli (30) la scelta dell'eventuale riscatto è puramente nelle mani del Cagliari, che può decidere se riscattarli rispettivamente da Besiktas, Napoli e Como per 12, 8 e 2 milioni di euro.

Ci sono poi anche quei giocatori di proprietà del Cagliari con il contratto in scadenza tra poco più di 6 mesi. È il caso per esempio di un uomo simbolo degli ultimi anni come l'attaccante Leonardo Pavoletti (37 anni), la cui avventura pare davvero essere arrivata agli sgoccioli, e un suo collega di reparto, il 'Gallo' Andrea Belotti (32) tenuto ai box da un grave infortunio dopo un avvio incoraggiante con il Cagliari. Verso l'addio a scadenza due giocatori attualmente in esubero nella rosa: il centrocampista Marko Rog (30), che ha totalizzato fin qui appena 45 minuti in un subentro di Coppa Italia, e il laterale Alessandro Di Pardo (26) per il quale c'è stato giusto modo di raccogliere qualche minuto in più.