Open VAR analizza Genoa-Napoli, l'Inter rivede Calha e Barella: le top news delle 18

"Pensiamo partita per partita per stare più in alto possibile in classifica. Finalizziamo poco? Creiamo tanto e dobbiamo migliorare questo aspetto. Se non sblocchiamo subito la partita sale il nervosismo, invece segnando subito avremmo più fiducia". Parla così Francisco Conceicao, a Sportmediaset, sugli obiettivi stagionali della Juventus prima di soffermarsi sul futuro personale: "Mi vedo alla Juve a lungo, per vincere titoli e fare grandi cose".

Dino Tommasi, componente della CAN, ha parlato a Open VAR partendo dalla sfida fra Genoa e Napoli vinta dagli azzurri anche grazie al contestatissimo calcio di rigore assegnato per tocco di Cornet su Vergara. Episodio che, nel post partita, aveva scatenato le proteste del tecnico rossoblù Daniele De Rossi: "Il Var Di Bello e l'Avar Fabbri si fanno attirare dal contatto fra Cornet e Vergara. In verità è una semplice presa di posizione, un movimento del tutto accidentale da parte di Cornet e non è assolutamente fallo. Lo step on foot nasce per punire imprudenza, qua c'è solo una presa di posizione. Tocca il collo del piede, ma è una normale dinamica calcistica. Non c'è né imprudenza né punibilità. La prima immagine può apparire fallosa, ma calcisticamente c'è ben poco. E' una 'strisciata' accidentale, il fallo deve essere chiaro, non così".

Sono 7 i giocatori fermati dal Giudice sportivo al termine della 24esima giornata di Serie A: tra gli espulsi, due giornate di squalifica a Matic del Sassuolo (con 10mila euro di ammenda), una giornata di squalifica a Troilo del Parma (e ammenda da 2mila euro). Un turno di stop anche per Juan Jesus (Napoli) e Pobega (Bologna). Tra i giocatori non espulsi, arriva lo stop per Banda (Lecce), Marin (Pisa), Romagnoli (Lazio). Entrano nella lista dei diffidati Dodo (Fiorentina), Aboukhlal (Torino), Britschgi (Parma), Gaetano (Cagliari), Marcandalli (Genoa).

Mister Chivu sorride in vista di Inter-Juventus, in programma sabato a San Siro. Sia Calhanoglu che Barella sono tornati a lavorare in gruppo, tra l'altro sotto gli occhi del ct della Turchia Vincenzo Montella in visita al quartier generale nerazzurro.