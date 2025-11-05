Gimenez: "Per mesi ho giocato con un infortunio alla caviglia. Ora è il momento di fermarmi"

Santiago Gimenez è stato molto criticato in questo periodo per la scarsa vena realizzativa, ma in pochi sapevano quello che realmente stava passando l'attaccante del Milan. Il messicano infatti, dopo aver saltato la partita contro la Roma per un problema fisico, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram, nel quale ha spiegato quelle che sono le sue condizioni fisiche:

"Per diversi mesi ho giocato con un infortunio alla caviglia che non mi ha permesso di essere al 100%, né di sentirmi a mio agio in campo. Con tanta voglia di continuare ad aiutare la squadra, ho continuato a giocare, ma il dolore è aumentato ed è arrivato il momento di fermarmi. Ora è tempo di recuperare e prepararmi per tornare con voi il prima possibile. Dio ha il controllo. Grazie per il sostegno, ci vediamo presto!".

I numeri in questo inizio di stagione non sono dalla sua parte: 7 presenze in Serie A e 0 gol, 2 gettoni in Coppa Italia e una rete. Oltre a questi match poi ce ne sono stati 4 con il Messico, in cui è andato a segno una volta. L'obiettivo è quello di tornare presto ai suoi livelli, ma Allegri dovrà essere paziente e aspettarlo.