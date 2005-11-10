Ma come gioca il Como: azione da favola e Douvikas firma il 2-0 in casa del Lens
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Yvonne Alessandro
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Oggi alle 21:35Serie A
autore Yvonne Alessandro
04.11.2026 21:35Serie A
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Un Como da favola al Bollaert-Delelis. Da destra a sinistra, l'azione finisce larga a destra per Nico Paz, che trova scoperto il Lens e Valle perfettamente inserito per offrire subito a Tasos Douvikas appostato in area: ancora il greco, firma la doppietta e il 2-0 al minuto 32.
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