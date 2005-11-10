Anche Baturina segna da subentrato: assist di Liberali e 8-1 del Como, Lens annichilito
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Yvonne Alessandro
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Oggi alle 22:32Serie A
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04.11.2026 22:32Serie A
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Il Como non intende fermarsi contro il Lens e trova l'ottavo gold della serata: scambio di lusso tra Liberali e Baturina, il croato scappa via ad una difesa apertissima dei francesi per insaccare l'8-1.
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