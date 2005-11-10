Como, Liberali entra e in 4 minuti firma il 7-0 al Lens. Il suo primo gol in Champions
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Yvonne Alessandro
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Oggi alle 22:25Serie A
autore Yvonne Alessandro
04.11.2026 22:25Serie A
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Questo Como è impressionante e non smette di segnare al Bollaert-Delelis. Un lancio millimetrico di Ramon ha pescato a meraviglia la fuga di Mattia Liberali sul fondo: il fantasista 19enne non ci ha pensato due volte e con un tocco di punta astuto ha bucato Risser per il 7-0 al 62'. Si tratta del primo gol in Champions League per l'ex Milan.
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