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Midterm USA, Texas ai dem 38 anni dopo. L'URSS, Sacchi e Maradona: com'era il calcio all'epoca

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Simone Bernabei
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Simone Bernabei
Oggi alle 22:22Serie A
04.11.2026 22:22Serie A
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Tsunami blu, così è stata definita la vittoria dei Democratici alle Midterm USA dopo 38 anni. Quando il calcio era parecchio diverso
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Gli occhi del mondo in queste ore sono puntati verso gli Stati Uniti, inevitabile quando si decide la politica nazionale della più grande economia del mondo. Le elezioni Midterm hanno portato una rivoluzione nell'ideologia statunitense, col presidente Donald Trump che ha visto la rinascita del movimento democratico a discapito dei suoi Repubblicani.

38 anni dopo il Texas cambia

A fare scalpore è stata soprattutto la vittoria del neo senatore James Talarico in Texas, storica roccaforte repubblicana. Per capirlo basta guardare i numeri: lo stato di Weston McKennie da addirittura 38 anni non eleggeva un senatore democratico. L'ultima volta che i Dem avevano preso un seggio nello stato dei saloon e dei cowboy era stato nel 1988 con Lloyd Bentsen, quando lo stesso Talarico non era neanche nato. Ma tutto il mondo, anche quello del calcio, era diametralmente opposto. Piccola specifica: in Kansas un senatore Dem non vinceva addirittura dal 1932, quando Mussolini era appena stato nominato Presidente del Consiglio. Ma siamo decisamente troppo lontani nel tempo.

Per il calcio un'era sportiva fa

Nel 1988 i Giochi Olimpici si svolsero a Seul, mentre agli Europei nella Germania Ovest trionfò l'Olanda di Gullit, Rijkaard e Van Basten contro l'URSS. Sì, il Muro di Berlino non era ancora stato abbattuto. In Serie A il Milan di Sacchi vinceva lo Scudetto contro il Napoli di Maradona, la Coppa dei Campioni (non la Champions League…) andò al PSV. Leo Messi aveva un anno, Luka Modric tre. Piccoli riferimenti di un mondo che non c'è più, a ricordarci come anche lo sport ed il calcio siano cambiati dall'ultima volta dell'elezione di un senatore democratico da parte del Texas.

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