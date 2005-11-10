Lens distrutto dal Como: Milla al millimetro per Kempf, stacco di testa e 5-0
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Yvonne Alessandro
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Oggi alle 22:16Serie A
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04.11.2026 22:16Serie A
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Il Como non si ferma più e aggiorna il pallottoliere con un 5-0 al 54'. Un'azione insistente sulla sinistra dei lariani, dal nulla un destro a rientrare di Milla si trasforma in assist al bacio per l'inserimento di Kempf in area: stacco imperioso del tedesco e pokerissimo ad un Lens distrutto.
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