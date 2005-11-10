Sprazzi del 'vero' Koopmeiners col Napoli. Spalletti: "Quando gioca così è tra i top nel suo ruolo"

Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League che vedrà la Juventus protagonista sul campo dell'AZ Alkmaar, ha parlato anche di alcuni singoli. Il tecnico toscano ha elogiato il lavoro fatto da Teun Koopmeiners nell'ultima partita di campionato contro il Napoli, vinta 2-0 dai bianconeri e che ha visto l'olandese come uno dei migliori in campo. "Il nostro Koopmeiners ha tutto nelle proprie mani e piedi" ha detto Spalletti, che poi ha aggiunto: "Quando uno come lui gioca una partita come ha fatto contro McTominay e De Bruyne, se la vede testa a testa con Anguissa, sfida un centrocampo del genere uscendone con tante pressioni fatte e tanti palloni toccati, è un top player, è uno dei grandi giocatori del suo ruolo. È paragonabile a qualsiasi calciatore".

L'allenatore della Juventus ha anche parlato del fratello di Teun, Peer Koopmeiners, che domani si ritroverà contro nell'AZ: "Io conosco molto bene Peer, me ne ha parlato tanto suo fratello. Potrei scrivere un’altra fiaba del suo libro. Sono calciatori forti, potrebbero giocare anche insieme".

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