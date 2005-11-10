Il Lens trova il gol della bandiera: volée di Ruben Aguilar, 1-7 al Como
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Yvonne Alessandro
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Oggi alle 22:28Serie A
autore Yvonne Alessandro
04.11.2026 22:28Serie A
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Non c'è tempo per nulla e dal calcio d'angolo guadagnato dal Lens finalmente è arrivato il gol della bandiera dei padroni di casa del Bollaert-Delelis: uno schema riuscito a pescare la volée pregevole di Ruben Aguilar per il 7-1.
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