Giordano: "Lazio, è il punto di non ritorno. Stadio vuoto venerdì? Non so se sia la scelta giusta"

"Si è giunti al punto di non ritorno". Bruno Giordano analizza il momento della Lazio. L'ex giocatore biancoceleste, intercettato dall'edizione odierna de Il Tempo ha commentato: "Penso che nessuno a inizio stagione si sarebbe immaginato uno scenario del genere. La situazione è catastrofica. Ma non soltanto per quello che stiamo vedendo, ma anche per quello che è l’ambiente intorno alla Lazio. Anche oggi a Roma la gente mi ha fermato per strada, nessuno si aspettava una cosa simile. Sono tutti esterrefatti, siamo sulla bocca di tutti ma in modo negativo”.

E venerdì contro il Genoa ci sarà uno stadio vuoto con pochissimi biglietti venduti: "Non so se sia la scelta giusta, ognuno è libero di fare le sue scelte, spero soltanto che quest’anno con il campionato chiuso i calciatori non si prendano alibi. Lo stesso può valere anche per l’allenatore. Invece di tutti questi botta e risposta pubblici, avrei preferito un confronto nelle stanze di Formello. Così invece si sta allungando il brodo, è un gioco di nervi. Il primo che molla fa il gioco dell’altro".

Chiosa sul futuro della Lazio: "Onestamente faccio fatica anche a immaginarlo. Non so chi rimarrà e chi andrà via. Io ho sempre detto che dal punto di vista dei risultati questi calciatori avrebbero dovuto far di più. L’organico è lo stesso che lo scorso anno ha fatto 65 punti ed è arrivato ai quarti di Europa League. Si è pensato troppo a parlare e poco a lavorare, sono tutti colpevoli dal punto di vista del risultato sportivo. Spero solo che la squadra abbia capito di doversi mettere alle spalle il chiacchiericcio e non trovare alibi".