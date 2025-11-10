Giordano sulla Lazio: "Sarri ha bisogno di un attaccante di peso alla Scamacca o Pinamonti"

All'indomani della sconfitta della Lazio contro l'Inter, l'ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Laziale: "La Lazio ha fatto quello che ha potuto. Forse - le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi.it - nei primi minuti serviva un po' di personalità, anche perché l'Inter ha dimostrato di essere una grande squadra ma è un po' stanca. Questa squadra ha un problema negli ultimi 30 metri, manca un punto di riferimento. Noslin si è dannato l'anima, ma si vede che non è un punto di riferimento. Sarri ha bisogno qualcuno che abbia peso come Scamacca e Pinamonti. Ci sono giocatori bravi, ma non sono punte che servono alla Lazio".



Giordano si sofferma anche sull'Inter in merito alla partita di ieri contro i biancocelesti: "L'Inter è una squadra fisica e gioca partite di Champions dove la fisicità è all'ordine del giorno. Forse manca qualche ammonizione, come quella su Bastoni. Loro hanno messo la determinazione che gli era mancata in coppa".

Infine due battute su Guendouzi: "Guendouzi non entra in partita, si sbraccia quando i compagni sbagliano. Eravamo abituati a un altro giocatore, sta faticando, anche perché è costretto a giocare sempre e non ha un'alternativa. Fino alla stagione scorsa era trainante. Adesso non gioca male, ma è uno normale. Questa squadra era abituata ad avere un leader".