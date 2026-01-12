Il Brentford pensa a Cancellieri: Lotito aspetta una offerta da 15 milioni per l'ex Parma

In casa Lazio c'è aria di rivoluzione totale: il centrocampo ha cambiato volto, l'attacco ha visto l'avvicendamento tra Castellanos e Ratkov e il prossimo a lasciare dovrebbe essere Tavarez, con Pedraza pronto a raggiungere la sua nuova squadra. Secondo LaLazioSiamoNoi.it, oltre agli ultimi movimenti in entrata, la dirigenza biancoceleste continua a lavorare anche alle cessioni, e tra queste potrebbe rientrare anche quella di Matteo Cancellieri.

Sulle tracce dell'esterno c'è il Brentford e la dirigenza biancoceleste attende un'offerta da almeno 15 milioni di euro più bonus per poter liberare il giocatore, la cui volontà potrebbe essere decisiva per una sua eventuale partenza.

Secondo quanto raccolto dal portale, dagli inglesi non è pervenuta ancora alcuna proposta ufficiale, ma Michelangelo Minieri, procuratore del ragazzo, è convinto di riuscire a portare presto un'offerta concreta.