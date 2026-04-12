Il Crystal Palace rimonta il Newcastle nel finale, Glasner: "Prestazione enorme del gruppo"

Oliver Glasner ha elogiato la prestazione collettiva del Crystal Palace dopo la vittoria in rimonta contro il Newcastle a Selhurst Park, sottolineando non solo la qualità del gioco ma soprattutto la forza mentale della squadra. Il Palace, spesso migliore sul piano del gioco ma inizialmente in svantaggio in una gara equilibrata e con poche occasioni, è riuscito a ribaltare tutto nel finale. All'80’, una splendida azione corale finalizzata dal subentrato Jean-Philippe Mateta ha riacceso le speranze, prima che nel recupero un rigore trasformato dallo stesso attaccante completasse la rimonta.

"È stata una prestazione enorme, non solo dal punto di vista calcistico ma anche mentale", ha dichiarato Glasner nel post-partita. "Nel primo tempo è stata una gara molto chiusa, poi siamo andati sotto prima dell’intervallo. Rimontare contro una squadra come il Newcastle, concedendo pochissimo nella ripresa, dimostra la nostra crescita".

Il tecnico ha poi evidenziato l’importanza della panchina e del lavoro di squadra: "Abbiamo creato, difeso e meritato la vittoria. È una vittoria di gruppo". Grande attenzione anche per Mateta, decisivo con una doppietta: "Gli attaccanti finiscono sotto i riflettori, ma dietro i gol c’è un lavoro enorme di tutta la squadra. È rimasto freddo nei momenti decisivi e ha fatto ciò che deve fare un attaccante". Glasner ha infine ribadito come questa vittoria rappresenti un segnale importante per il futuro del Palace, frutto di intensità, organizzazione e spirito collettivo, elementi che stanno diventando sempre più la firma della sua gestione.