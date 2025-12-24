1 milione di iscritti in 48 ore con un solo video: è l'effetto Lamine Yamal su YouTube

Lamine Yamal non smette di bruciare le tappe, e questa volta il record non arriva dal rettangolo verde. Il giovane fuoriclasse del Barcellona, appena diciottenne, ha debuttato su YouTube con numeri da capogiro: gli è bastato pubblicare un solo video per superare la soglia del milione di iscritti in meno di 48 ore. Una crescita verticale che fotografa perfettamente l'impatto globale del nuovo idolo blaugrana.

Per comprendere la portata di questo fenomeno "social", basta analizzare il rendimento sulla piattaforma degli altri grandi nomi del calcio mondiale. Il paragone è impietoso: pesiamo a Jude Bellingham, il quale ha aperto il canale oltre un anno fa e, con 13 video all'attivo, si ferma a 913.000 iscritti. Vinícius Jr: presente sulla piattaforma da sei anni con 44 contenuti, al momento vanta 2,4 milioni di follower. Neymar: in 15 anni di attività e con ben 450 video pubblicati, ad oggi raggiunge i 4,5 milioni. Sergio "Kun" Agüero: pioniere del formato e attivissimo su YouTube dal 2010 con quasi 500 video, conta circa 4,35 milioni di seguaci.

Lamine Yamal ha impiegato meno di due giorni e un unico filmato per attestarsi su cifre che i suoi colleghi hanno costruito in anni di presenza costante. Il dato conferma come l'esterno spagnolo non sia solo un talento generazionale sul campo, ma una vera e propria icona pop capace di spostare le masse digitali con una rapidità senza precedenti.