Napoli, Anguissa 'vede' l'Europa: l'obiettivo è tornare in Champions con il Villarreal
Paolo Lora Lamia
Massimiliano Allegri riceve buone notizie dall'infermeria, in vista di un tour de force che vedrà il Napoli impegnato ogni tre giorni fino all'8 novembre. Dopo la sfida di questa sera contro il Frosinone ecco il ritorno della League Phase di Champions, che il mister azzurro potrà affrontare con un totem in più in mezzo al campo.
Anguissa verso il recupero
Come riporta il Corriere dello Sport, Zambo Anguissa dovrebbe tornare disponibile per la partita di martedì contro il Villarreal. Il centrocampista camerunese, in occasione dell'ultimo match prima della pausa per le Nazionali andato in scena al Franchi contro la Fiorentina, aveva rimediato una lesione miofasciale di basso grado dell’adduttore lungo della coscia destra.
Sembrava che questo infortunio richiedesse uno stop di diverse settimane, invece ne sono bastate tre per il possibile ritorno in campo. Decisivi i prossimi giorni: nel caso in cui alla fine il centrocampista dia forfait contro il Villarreal, vorrà dire che sarà disponibile per il successivo incontro di campionato con il Venezia.