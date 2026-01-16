Ceduto Malen alla Roma, l'Aston Villa affonda per un ex giallorosso: Abraham a un passo
Ceduto Donyell Malen alla Roma, l'Aston Villa spinge per Tammy Abraham. Secondo quanto riportato dal Times, il club inglese è ormai a un passo dal giocatore e ha presentato un contratto a lungo termine all'ex Roma e Milan.
28 anni, Abraham si è trasferito al Besiktas la scorsa estate e con i turchi ha raccolto 25 presenze, segnando 13 reti. Formalmente il giocatore è ancora di proprietà della Roma, il cui accordo col club di Istanbul è di prestito con obbligo di riscatto a 13 milioni più 2 di bonus.
Per Abraham si tratterebbe di un ritorno a Birmingham, avendo giocato con i villans nella stagione 2018/19 in Championship. In quell'occasione segnò 26 reti in campionato, meritandosi il ritorno al Chelsea che ne deteneva il cartellino.
