Abraham all'Aston Villa, un giovane come contropartita: Ozcan + 21 milioni al Besiktas

L’Aston Villa rilancia nella trattativa per Tammy Abraham. Il club di Birmingham, secondo la stampa turca, avrebbe deciso di includere il giovane centrocampista Yasin Ozcan: la proposta attuale sarebbe di circa 21 milioni di euro più appunto il giovane talento, che avrebbe già accettato di trasferirsi al Besiktas.

Il 19enne è attualmente in prestito all’Anderlecht, dove non ha trovato continuità (soli 552 minuti giocati). Non essendo sceso in campo con l’Aston Villa in questa stagione, potrebbe trasferirsi subito in Turchia se le parti troveranno un accordo. La mossa permette al club inglese di utilizzare Özcan come leva per concludere l’affare Abraham, dopo che i turchi avevano chiesto qualche milione in più sull’offerta iniziale. Il presidente del Beşiktaş, Serdal Adal, aveva già dichiarato pubblicamente di essere interessato a inserire giovani giocatori nella trattativa.

L'Aston Villa, che in estate aveva speso 7 milioni di euro per Ozcan, punta così a rinforzare l’attacco dopo la partenza di Donyell Malen alla Roma, assicurandosi un centravanti di esperienza come Abraham, pronto a tornare in patria dopo le esperienze in Italia e Turchia.