Napoli, Goretzka proposto da intermediari: la posizione del Bayern Monaco per gennaio

Il nome di Leon Goretzka è circolato nelle ultime ore anche in orbita Napoli, ma allo stato attuale non risultano trattative avviate. Come riferito dall'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, il centrocampista tedesco è stato proposto a più club europei da intermediari, complice la situazione contrattuale in scadenza con il Bayern Monaco.

Il punto chiave, però, è la posizione del club bavarese: non emergono segnali di apertura a una cessione a gennaio. Il Bayern è soddisfatto dell’attuale assetto della rosa e intende proseguire fino al termine della stagione senza interventi correttivi, anche alla luce dei risultati ottenuti in Bundesliga e in Champions League. In questa direzione va anche l’orientamento dello staff tecnico guidato da Vincent Kompany, poco propenso a modificare un meccanismo che sta funzionando.

Per il Napoli, che sta valutando rinforzi a centrocampo nel mercato invernale, il profilo resta dunque una suggestione di contorno: non risulta alcun contatto formale con il Bayern né l’apertura di una discussione concreta. Eventuali sviluppi passerebbero prima da un cambio di posizione del club tedesco. Al momento, la pista resta fredda.