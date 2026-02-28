Inter, Goretzka ago della bilancia: col suo arrivo Chivu potrebbe finalmente cambiare modulo

Uno dei temi su cui mister Cristian Chivu, al momento del suo approdo sulla panchina dell’Inter, aveva mostrato apertura riguardava la possibilità di rendere la squadra più duttile, capace di cambiare pelle nell’arco della stessa partita. L’idea di affrancarsi, almeno in parte, dal consolidato 3-5-2 di matrice contiana e inzaghiana non era una suggestione astratta, bensì un’ipotesi concreta da sviluppare nella sua prima stagione alla guida della prima squadra. Un’Inter meno prevedibile, più camaleontica, in grado di adattarsi agli avversari senza smarrire identità e principi.

Il progetto, tuttavia, si è scontrato con i limiti strutturali della rosa. Il mancato arrivo di un profilo offensivo rapido e mobile come Ademola Lookman e di un centrocampista muscolare da mediana come Manu Koné ha ridotto i margini di trasformazione. Senza quelle caratteristiche, Chivu ha dovuto prendere atto dell’impossibilità di variare assetto con continuità, confermando uno spartito tattico in linea con il recente passato, pur cercando di incidere sull’atteggiamento e sull’intensità.

In vista della prossima finestra estiva, l’attenzione si concentra allora sulla possibilità di costruire un organico più funzionale a un 3-4-2-1. In quest’ottica - spiega L'Interista - l’eventuale innesto di Leon Goretzka rappresenterebbe un tassello ideale: muscolarità, forza nelle due fasi, capacità di lettura e inserimento. Qualità che potrebbero aprire scenari nuovi e dare finalmente forma all’idea di un’Inter capace di cambiare volto senza perdere equilibrio.