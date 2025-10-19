Lecce e Sassuolo non si fanno male. Grosso recrimina per l'errore di Laurienté

Partita avara di emozioni quella tra Lecce e Sassuolo, che non vanno oltre lo 0-0 al Via del Mare. Una sfida tra due squadre che hanno avuto molta paura di farsi male e che non hanno approfittato delle chance a disposizione per ottenere i tre punti. Tra i padroni di casa spicca la prestazione di Tiago Gabriel, ma è in generale tutta la linea difensiva salentina a brillare. Nei neroverdi fatica il tridente offensivo, soprattutto Lauriente, che spreca un'occasione ghiotta per mettere Pinamonti a tu per tu con Falcone.

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, allontana le critiche: "È mancato il guizzo vincente, la prestazione di squadra è stata ottima. Mi è piaciuta la squadra per atteggiamento e determinazione, nel primo tempo non abbiamo concesso nulla al Sassuolo. Siamo mancati negli ultimi metri, un dato che va migliorato. Dobbiamo portare più uomini in area di rigore, dobbiamo ricercare più qualità. Siamo stati un po' sfortunati e un po' poco qualitativi. Sono partite che possono essere decise dagli episodi. Faccio i complimenti ai ragazzi per la prestazione, poi ci sono dati oggettivi che vanno migliorati, ma a questi ragazzi bisogna dar forza. I due attaccanti vanno supportati in questo momento, non criticati. Abbiamo bisogno dei loro gol e anche dei gol degli esterni, che possono fare meglio".

Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha analizzato così il pari: "Sapevamo sarebbe stata difficile, abbiamo giocato su un campo non in perfette condizioni. Siamo venuti fuori nella ripresa, creando occasioni importanti, per qualche sbavatura non siamo riusciti a concretizzare. Ci teniamo stretto il punto, volevamo provare a vincere, in alcuni momenti ci abbiamo provato, in altri abbiamo resistito". Poi se la prende proprio con Lauriente per quell'errore: "Era un'azione importante per noi, quando ti capitano queste occasioni se non sei preciso fai fatica a vincere".