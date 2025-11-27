Rabiot: "Maignan ama il Milan e io spero che rinnovi. Nkunku? Vedrete, appena si sblocca..."

Il centrocampista del Milan, Adrien Rabiot, ha concesso una lunga intervista all'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Tra i tanti temi analizzati, il francese ha parlato anche del suo connazionale Mike Maignan: "Domenica è stato eccezionale. Ovviamente spero che rinnovi, come tutti al Milan. Maignan è un portiere straordinario e non ce ne sono tanti al mondo forti come lui. Per noi è un giocatore determinante e poi Mike ama la maglia rossonera. Non entro nella trattativa tra lui e la dirigenza, ma mi auguro che continui a crescere in questa società, con un allenatore come Allegri e in un gruppo che gli vuole bene".

Rabiot ha detto la sua anche sul poco spazio ottenuto finora dall'altro francese, Christopher Nkunku. "È forte e lo ha già dimostrato in passato. Lo conosco perché siamo cresciuti insieme: lui, Mike (Maignan, ndr) e io. È arrivato dal Chelsea fuori forma e deve adattarsi a un campionato difficile come la Serie A, ma ora sta bene fisicamente ed è motivato. Sono sicuro che appena si sbloccherà...".

Infine, una battuta sul talento portoghese Rafa Leao: "In allenamento si impegna molto e oggi (ieri, ndr) per esempio ha fatto alcune scivolate in fase difensiva per recuperare il pallone: è bello vedere un talento come Rafa che si sacrifica per la squadra. Rispetto a quando ero alla Juve, è migliorato tanto".