Live TMW Sassuolo, Grosso: "Ho tolto Volpato troppo presto. Futuro? La Fiorentina riscuote ancora successi ma..."

Al termine della gara contro la Fiorentina, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

Ore 15.03 - inizio conferenza stampa

Come giudica il pari?

"Non è stata una partita facile, abbiamo fatto più fatica perché non siamo riusciti ad alzare i giri anche per merito della Fiorentina. Nel secondo tempo meglio, abbiamo aggredito meglio il campo e abbiamo creato le occasioni: il pareggio penso che alla fine accontenti entrambe"

Perché il cambio di Volpato

"Forse l'ho tolto troppo presto. Lui ha un potenziale altissimo anche se un po' troppo spesso si spenge. Sono comunque contento della sua prestazione".

L'esperienza di Firenze potrebbe affascinarla?

"I miei rapporti con Paratici sono noti. Mi ha dato l'opportunità di finire la carriera da calciatore a Torino e di iniziare la mia carriera da allenatore nelle giovanili della Juve. Non voglio parlare di futuro ma le voci che si sentono mi rendono orgoglioso. Non voglio però insistere perché rispetto Vanoli e la società per cui lavoro".

Considera ancora Firenze una piazza importante?

"Firenze mi rispolvera ricordi molto belli. Io sono molto ambizioso e la Fiorentina riscuote ancora tanti successi ma come detto non voglio alimentare queste voci perché rispetto molto tutte le parti in causa"