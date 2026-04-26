Sassuolo, Grosso: "Volpato ha qualità incredibili, glielo dico sempre. Ma si accende e si spegne"

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha analizzato a DAZN la prestazione di oggi a Firenze dopo lo 0-0 ottenuto contro i viola. Queste le sue dichiarazioni: "Per noi era una partita difficile contro un avversario motivato che ha qualità diverse rispetto al campionato che ha fatto. Punto positivo, nell'ultima trasferta siamo stati puniti nel finale e invece oggi abbiamo tenuto. Alla fine il pareggio ce lo portiamo a casa entrambe con soddisfazione. I ritmi non sono stati altissimi e noi facciamo un po' fatica a giri bassi. Abbiamo concesso qualche ripartenza ma nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Penso che alla fine usciamo dal campo con un pari che accontenta entrambe le squadre".

Su Volpato: "Ha qualità incredibili, glielo dico sempre. Io gli chiedo tanto perché non esprime il suo potenziale, accende e spegne. Quando accende sa creare pericoli ma quando spegne la squadra ha bisogno di lui. Stiamo lavorando per farlo crescere".

Su Turati: "Lo conosco anche da prima, ho avuto la fortuna di averlo a Frosinone. Sono contento del campionato di Muric, Stefano ha questa opportunità. Abbiamo una batteria di portieri importanti, nella mia testa c'è anche di dare possibilità a tutti".