Gudmundsson replica a Vanoli, Cremonese-Lecce lunch match: le top news delle 13

Gudmundsson risponde a Vanoli sulla questione del rigore - E' sempre più caos in casa Fiorentina, anche come rapporti interni oltre che sul piano dei risultati. Ieri, dopo la sconfitta per 3-1 col Sassuolo, Vanoli ha dichiarato che Gudmundsson non ha voluto calciare il rigore poi trasformato da Mandragora. Nelle ore successive, ecco la replica sui social dell'islandese: "Non ho mai e non rifiuterò mai di prendere un rigore, ho sempre tirato i rigori per il club senza problemi. Ieri un altro giocatore ha preso la palla e voleva prendere il rigore e io non sono quel tipo di persona che litiga con il mio compagno di squadra davanti allo stadio pieno".

Allegri presenta il match col Torino - C'è voglia di riscatto in casa Milan, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio. Rossoneri impegnati domani in campionato in trasferta contro il Torino, avversario di cui ha parlato in conferenza stampa Massimiliano Allegri: "Bisogna essere pronti a fare una partita solida. Ci sono dei numeri che cercheremo di invertire: il Milan negli ultimi 12 anni ha fatto sei pareggi e ha perso tutte le altre volte, compresi tutti gli ultimi tre anni, tranne nell'anno del Covid. Affronteremo una squadra con valori tecnici e fisici importanti". Sugli infortunati, invece, si esprime così: Gimenez speriamo di averlo il più presto possibile, perché è importante e ne abbiamo bisogno numericamente e anche tecnicamente. Pulisic ha avuto la febbre stanotte, vedremo se starà a disposizione domani o meno; non lo porteremo con noi se no ci impesta tutti. Athekame sta completando il recupero, Fofana speriamo di averlo per il Sassuolo".

Cremonese-Lecce apre la domenica di Serie A - La prima sfida di campionato in programma oggi vede confrontarsi le squadre allenate da Nicola e Di Francesco. Il tecnico grigiorosso si affida all'esperienza di Vardy, in avanti insieme a Bonazzoli. Non ci sarà, quantomeno dal primo minuto, il duello generazionale con Camarda visto che il talento scuola Milan parte dalla panchina e come terminale del quartetto offensivo - con alle spalle Pierotti, Berisha e Banda - gioca Stulic.