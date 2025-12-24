Porte girevoli in casa Genoa? Dall'ipotesi Perin 3.0 ai rinnovi di Leali e Sommariva

Prima la sfida di Roma. Poi il mercato. Il diktat in casa Genoa è molto chiaro. L'attenzione della società rossoblù, e dello stesso tecnico Daniele De Rossi, è solo ed esclusivamente sulla prossima sfida di campionato in programma lunedì all'Olimpico di Roma. Il campionato che incombe però non distoglie l'attenzione da ciò che proporrà la finestra invernale di trattative. Sono diversi i profili che dalle parti di Villa Rostan, con il Chief of Football Diego Lopez in prima linea, stanno valutando per rinforzare la rosa a disposizione.

Perin ter?

Uno dei ruoli che potrebbero vedere delle novità sembra essere quello della porta. Il club ha fiducia in Nicola Leali che ha comunque dimostrato affidabilità nella scorsa stagione e anche in quella in corso ma nelle ultime settimane si è fatto con insistenza il nome di Mattia Perin. L’estremo difensore pontino classe 1992 è arrivato all’età di 16 al Grifone dove militò nelle formazioni giovanili, con una presenza anche in prima squadra, fino al 2011 quando andò in prestito a Padova prima e a Pescara poi. Dopo cinque stagioni da titolare in rossoblù, nel 2018 il passaggio alla Juventus e gennaio 2020 il primo ritorno all’ombra della Lanterna fino al 2021 quando riprese la strada di Torino.

Le situazioni di Leali e Sommariva

Da decifrare anche le situazioni degli estremi difensori in rosa. In primis proprio Nicola Leali e Daniele Sommariva. I due andranno infatti in scadenza di contratto il prossimo giugno. Da valutare quindi se i contratti verranno rinnovati oppure se verranno lasciati partire a parametro zero. Discorso analogo per Benjamin Siegrist, ai box per un infortunio al dito. il portiere svizzero è in prestito dal Rapid Bucarest, altro club del presidente Sucu.