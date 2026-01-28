TMW Parma, iniziano le visite mediche di Nicolussi Caviglia e Carboni: i dettagli dei due affari

Doppio colpo a Parma, dove ieri sera sono arrivati Hans Nicolussi Caviglia e Franco Carboni. I due giocatori hanno iniziato pochi minuti fa le visite mediche di rito, in vista della firma dei rispettivi contratti con il club ducale.

Nicolussi Caviglia, che ha giocato nella Fiorentina nella prima parte del campionato, si trasferisce in gialloblù dal Venezia a condizioni leggermente diverse rispetto al prestito concordato con i viola. L’ex Juve arriva a Parma sempre in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, ma con nuovi paletti necessari per far scattare l'acquisto a titolo definitivo. Niente più presenze, ma il risultato di squadra: l’obbligo di riscatto scatterà in caso di salvezza della squadra di Cuesta.

Anche Franco Carboni è protagonista di un trasferimento simile: il difensore ha giocato la prima metà di stagione a Empoli, in prestito dall’Inter, e arriva a Parma sempre in prestito, con diritto di riscatto in questo caso.