Harry Kane spaziale: 14 gol e 6 assist nelle prime 13. C'è anche lui per il Pallone d'Oro

C'è un Bayern Monaco sorprendentemente in difficoltà, ma quello che non cambia mai è il rendimento di Harry Kane. Il centravanti inglese ha segnato una doppietta, trascinando i tedeschi alla rimonta sul Viking, che nel frattempo si era portato sul 2-0. E poco importa se è arrivato solo un pareggio, i numeri dell'attaccante restano spaventosi e obbligano a considerarlo un serio candidato al Pallone d'Oro.

Le statistiche

Quando scriviamo di Harry Kane tutti noi ribadiamo quanto fatto nel 2025-2026, ma è bene rimarcare anche in che modo abbia iniziato il 2026-2027: 8 gol e 4 assist in 9 partite con il Bayern Monaco, 6 gol e 2 assist in 4 match con l'Inghilterra, per un totale di 14 reti e 6 suggerimenti decisivi in 13 apparizioni. Un extraterrestre prestato al mondo normale.

Vuole la Champions

Harry Kane è stato onesto e in conferenza alla vigilia del Viking si è espresso così: "Quando sono arrivato non sapevo cosa aspettarmi. Ero stato al Tottenham per tanto tempo. Sapevo che tutti si aspettavano tanti gol e che giocassi da centravanti, ma le cose sono andate anche meglio di come pensavo. Mi sono goduto ogni singolo minuto e anche le aspettative che c'erano su di me. Ci sono però altri momenti che voglio vivere e altri obiettivi da raggiungere: vincere la Champions League è sicuramente tra questi".