Inter, i gol subiti sono un problema enorme: Martinez battuto 14 volte in 8 partite

L'Inter cade in casa perdendo 4-3 contro il Club Brugge e incassa il secondo ko stagionale, anche questo in Champions League. A far notizia però sono ancora una volta i gol presi, che sono decisamente troppi: in 8 partite tra Serie A ed Europa, i nerazzurri hanno incassato 14 reti, le stesse prese in 17 partite nel 2025-2026. Cristian Chivu sa dove deve lavorare, anche se resta da capire come a questo punto visto che non sembra riuscire a porre rimedio man mano che il tempo passa.

Ma la colpa di chi è?

Il problema è che, al di là degli errori di Martinez, di cui si è ampiamente scritto più volte, è anche difficile individuare chi sia il capro espiatorio di ciò che sta succedendo se non l'intero reparto. Akanji, Bastoni, Bisseck, Pavard, Stones e Carlos Augusto offrono ampie garanzie, malgrado abbiano avuto momenti di appannamento, però l'Inter troppo spesso li lascia nell'uno contro uno in campo aperto, soli e con tanti metri alle spalle da difendere. La forza dei nerazzurri è sempre stata difendere di reparto, ora non lo stanno facendo.

I bonus sono finiti

Il cammino in Champions è ancora lungo e questa è la buona notizia per l'Inter, ma è chiaro che con 0 punti dopo 2 partite non c'è più alcuna chance di poter sbagliare e Chivu è il primo a saperlo. Vedremo se saprà governare la nave durante la prima tempesta, cosa che ha dimostrato di saper fare molto bene nel recente passato.