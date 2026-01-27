TMW
Hellas Verona, Dibrogni torna in dirigenza: affiancherà Sogliano nella direzione sportiva
Importante ritorno all'interno della dirigenza dell'Hellas Verona. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW Massimiliano Dibrogni, ex segretario generale, rientrerà in dirigenza, ma con un altro ruolo, diverso da quello avuto dal 2012 al 2015.
Il dirigente affiancherà infatti Sean Sogliano nella direzione sportiva e lavorerà dunque a stretto contatto con il ds scaligero. Un aiuto in più per questo finale di mercato di gennaio, con il Verona che dopo la cessione dei Giovane è alla ricerca degli ultimi colpi per continuare a inseguire la salvezza, molto complicata vista anche la sconfitta di ieri sera al Bentegodi contro l'Udinese.
