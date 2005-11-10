Hojlund in apertura, Varela in chiusura: il primo tempo di Monza-Napoli finisce in parità

Si chiude sull'1-1 il primo tempo di Monza-Napoli al Brianteo. Gli azzurri, guidati in panchina da Marco Landucci per la squalifica di Massimiliano Allegri, passano al primo vero affondo grazie a Rasmus Hojlund, che interrompe un digiuno lungo otto partite. Il Napoli perde però dopo appena un quarto d'ora Stanislav Lobotka, costretto a uscire in barella per una brutta torsione della caviglia. Il Monza cresce con il passare dei minuti e trova il meritato pareggio al 43' con il solito Gustavo Varela, arrivato all'ottavo gol in altrettante partite.

Hojlund torna al gol, poi l'infortunio di Lobotka

La squadra di Ivan Juric parte con maggiore aggressività e dopo due minuti Birindelli si presenta sulla trequarti e impegna Milinkovic-Savic. Il Napoli gestisce il pallone senza forzare e al 10' colpisce: splendida verticalizzazione di Di Lorenzo, Hojlund attacca perfettamente la profondità e con il mancino supera Tornqvist per lo 0-1. La serata degli azzurri si complica però pochi minuti più tardi. Lobotka resta a terra dopo uno scontro con Mangas e una brutta torsione della caviglia: lo slovacco lascia il campo in barella e con le mani sul volto, sostituito da Gilmour. Al 18' Politano può raddoppiare approfittando di un grave errore di Birindelli, ma da ottima posizione non riesce a battere il portiere.

Il Monza cresce e Varela firma l'1-1 prima dell'intervallo

Con il passare dei minuti il Monza prende campo. Foe Ondoa sfiora il palo dal limite al 19', mentre al 23' Olivera risponde di testa su cross di Politano mandando fuori di poco. Tra il 24' e il 29' sale in cattedra Varela: prima conclude debolmente tra le braccia di Milinkovic-Savic, poi crea pericoli sugli sviluppi di un cross di Mangas e infine costringe il portiere azzurro alla deviazione in angolo dopo un errore in disimpegno di Di Lorenzo. Il Napoli prova a riaffacciarsi in avanti con Lang e Hojlund, ma al 43' arriva l'1-1: Robinson sfonda sulla sinistra e mette al centro, Varela anticipa Rafa Marin di testa e batte Milinkovic-Savic. Il primo tempo termina così in equilibrio.